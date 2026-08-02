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नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान हुआ शुरु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बगहा, हमारे संवाददाता। राजकीय डिग्री महाविद्यालय, बड़गांव में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान हुआ शुरु

बगहा, हमारे संवाददाता। राजकीय डिग्री महाविद्यालय, बड़गांव में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार राम ने की। इसकी शुरुआत में सभी उपस्थित लोगों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाकर की गई। अपने संबोधन में प्राचार्य डॉ. राम ने कहा कि इस अभियान के तहत देशभर के 10 हजार से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें एक करोड़ से अधिक युवाओं की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नशा मुक्त भारत विषय पर संबोधन का सीधा प्रसारण देखा और सुना गया।

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राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. समीउल्लाह अंसारी ने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माय भारत के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण, एनएसएस के स्वयंसेवकों तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने का संकल्प लिया।

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