युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी:डीएम
जीडी कॉलेज में दो अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने पर हुई चर्चासभा भवन में शनिवार को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत के तत्वावधान में संचालित "नशा मुक्त युवा...
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में शनिवार को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत के तत्वावधान में संचालित "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान" के सफल आयोजन एवं व्यापक क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
अभियान का शुभारंभ
डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ दो अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में बेगूसराय जिले का मुख्य कार्यक्रम जीडी कॉलेज में होगा। इसमें प्रभारी मंत्री उपस्थित होंगे। डीएम ने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण की सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग समन्वित प्रयासों के साथ अभियान को सफल बनाएं। ताकि बेगूसराय जिले में इसका व्यापक एवं प्रभावी संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके।
कार्यक्रम की व्यवस्था
उन्होंने अभियान के सफल संचालन के लिए बिट्टु कुमार सिंह (उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा) को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश दिया। बैठक में जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा एनआईसी लिंक सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों एवं विभागों को समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही युवाओं एवं विद्यार्थियों को माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन नशामुक्ति शपथ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
जन आंदोलन का स्वरूप
डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी, जीडी कॉलेज के प्राचार्य, जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका), महाप्रबंधक (जिला उद्योग केंद्र), नगर आयुक्त, सभी प्रखंड विकास अधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में शैक्षणिक संस्थानों, जीविका दीदियों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, उद्यमियों एवं आम नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान करें। उन्होंने जिला जन-संपर्क अधिकारी को सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य उपलब्ध माध्यमों से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ताकि अधिक से अधिक युवा इस अभियान से जुड़कर नशामुक्त समाज एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। मौके पर उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, जिला भू अर्जन अधिकारी रंजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार
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