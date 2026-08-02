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नशामुक्त अभियान से जुड़ें छात्र : वीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत रविवार को शिक्षकों और छात्रों ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। कुलपति ने छात्रों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। विभिन्न कॉलेजों में इस अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम और नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया।

नशामुक्त अभियान से जुड़ें छात्र : वीसी

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत रविवार को बीआरएबीयू के सीनेट हॉल और कॉलेजों में नशामुक्त अभियान पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों और छात्रों ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। विवि की एनएसएस समन्वयक डॉ. अनुराधा पाठक ने अभियान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय ने छात्रों से कहा कि वह इस अभियान से जुड़ें।

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शिक्षकों का योगदान

कुलानुशासक डॉ. विपिन कुमार राय ने युवाओं को नशे की विभीषिका से दूर रहने की अपील की। पूर्व कुलानुशासक प्रो. रवींद्र कुमार चौधरी ने इस अभियान को राष्ट्र निर्माण के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। डीएसडब्ल्यू डॉ. आलोक प्रताप सिंह ने ऐसे आयोजनों की निरंतरता पर बल दिया। कार्यक्रम में 300 छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

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कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम

रामेश्वर कॉलेज में नशामुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को छात्रों और शिक्षकों को सुनाया गया। प्राचार्य प्रो. श्यामल किशोर ने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन से न केवल उस व्यक्ति का नुकसान होता है, बल्कि संबंधित व्यक्ति के पूरे परिवार की सामाजिक, आर्थिक क्षति होती है। श्री राघव प्रसाद सिंह महाविद्यालय जैतपुर में अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्राचार्या प्रो. अमिता शर्मा ने की। रामदयालु सिंह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) द्वारा नशा मुक्ति पर नाट्य प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। प्राचार्य प्रो. शशिभूषण कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. सौरभ राज मौजूद रहे। एलएस कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्राचार्य प्रो. कनुप्रिया ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की दलदल से निकालना आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नशामुक्त युवा अभियान कब आयोजित किया गया था?
नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान रविवार को आयोजित किया गया।
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