युवा ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का दुश्मन है नशा :प्राचार्य

बेतिया, बेतिया कार्यालय नशा युवा ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का दुश्मन है।नशा मुक्ति के द्वारा ही विकसित भारत के सपनों को साकार किया जा सकता है।उक्त बाते राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्राचार्य डॉ अभय कुमार ने रविवार को कही।रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान', 'स्वच्छता जागरूकता अभियान', 'प्लास्टिक मुक्त बिहार अभियान' के अंतर्गत शपथ कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, और महाविद्यालय कैंपस में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनएसएस के वॉलेंटियर्स, युवा आपदा मित्र, एनसीसी कैडेट और छात्र छात्राओं ने सक्रियता से भाग लिया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का लाइव वेबकास्ट को प्रदर्शित किया गया।

मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ धनंजय पाण्डेय ने नशा का युवाओं के जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वस्थ और सफल जीवन चाहिए तो उन्हें नशे से दूर होना होगा। संस्कृत विभाग की सहायक आचार्या डॉ श्लेषा सचिंद्र ने स्वच्छता के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि जीवन में स्वच्छता के मूल्यों और तरीकों को सही अर्थों में व्यवहार में लाना। महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ राकेश राय ने प्लास्टिक और प्रदूषण के अन्य तत्वों को मानव सभ्यता का दुश्मन बताया। उन्होंने स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया के लिए युवाओं की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में एनसीसी अधिकारी डॉ रामनगेश प्रसाद, डॉ सौरव रंजन, डॉ रामचंद्र पासवान, डॉ संजीव कुमार, बबलू कुमार, नितेश कुमार, विश्वनाथ यादव, मुन्नी खातून ने सक्रिय भूमिका निभाया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी अजय पासवान ने सभी शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही।