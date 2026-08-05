Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशा मुक्त समाज के लिए हुआ जागरुकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
Follow us on Google News
share

युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर जाएगी तो देश को नुकसान होगा झांसी संवाददाताबाबू जगजीवन राम विधि संस्थान द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहतनशा मुक्त समाज स्व

नशा मुक्त समाज के लिए हुआ जागरुकता कार्यक्रम

झांसी। बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहतनशा मुक्त समाज स्वास्थ्य नैतिक जनजागरूकता कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि प्रो सचिन माहौर (सीएमएस) रहे। विशिष्ट अतिथि प्रो आरकेएस राणा (ईएमओ) मेडिकल कॉलेज झाँसी, प्रो. मुन्ना तिवारी जी (पूर्व विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग) रहे। अध्यक्षता प्रमोद कुमार (वित्त अधिकारी) ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी यदि गलत रास्ते पर चली जाये तो इसमें नुकसान केवल उन युवा पीढ़ी का ही नहीं होता बल्कि देश का भी नुकसान होता है। युवा पीढ़ी के गलत राह पर चले जाने से देश की तरक्की रूक जाती है।

ये भी पढ़ें:Mathura News: नशा समाज, परिवार और युवा शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु

क्योंकि इन्हीं से तो देश की तरक्की है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे की राह पर जा रही है। एक व्यक्ति जब नशा करता है तो केवल वही नशा नहीं करता अपितु उसका पूरा परिवार उन नशे से होने वाले दुष्परिणाम को भुगतता है क्योंकि नशा धीरे धीरे उसके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर देता है जिससे उसका शरीर तो नष्ट होता ही है साथ ही उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है और अर्थिक तंगी के आगे अपने घुटने टेक देता है। कार्यकम की अध्यक्षता कर रहे बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि भारत दुनिया के देशों में सबसे अत्याधिक युवा पीढ़ी वाला देश है। यह भारत के लिये शान की बात है क्योंकि युवा पीढ़ी पर ही देश की तरक्की निर्भर है और हमारे आज के युवा तरह-तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करके अपनी एवं देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहे है। इस दौरान डा मंजू कौर, डा राजेश सिंह, डा महेन्द्र कुमार, डा संदीप वर्मा, डा रूचि पाठक डा अपर्णा अग्रवाल, डा अभिषेक सिंह, धमेन्द्र परिहार, अभिषेक शुक्ला, डा आशुतोष द्विवेदी, छात्र/छात्रायें एवं समस्त कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।