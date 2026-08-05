नशा मुक्त समाज के लिए हुआ जागरुकता कार्यक्रम

झांसी। बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहतनशा मुक्त समाज स्वास्थ्य नैतिक जनजागरूकता कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि प्रो सचिन माहौर (सीएमएस) रहे। विशिष्ट अतिथि प्रो आरकेएस राणा (ईएमओ) मेडिकल कॉलेज झाँसी, प्रो. मुन्ना तिवारी जी (पूर्व विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग) रहे। अध्यक्षता प्रमोद कुमार (वित्त अधिकारी) ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी यदि गलत रास्ते पर चली जाये तो इसमें नुकसान केवल उन युवा पीढ़ी का ही नहीं होता बल्कि देश का भी नुकसान होता है। युवा पीढ़ी के गलत राह पर चले जाने से देश की तरक्की रूक जाती है।

क्योंकि इन्हीं से तो देश की तरक्की है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे की राह पर जा रही है। एक व्यक्ति जब नशा करता है तो केवल वही नशा नहीं करता अपितु उसका पूरा परिवार उन नशे से होने वाले दुष्परिणाम को भुगतता है क्योंकि नशा धीरे धीरे उसके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर देता है जिससे उसका शरीर तो नष्ट होता ही है साथ ही उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है और अर्थिक तंगी के आगे अपने घुटने टेक देता है। कार्यकम की अध्यक्षता कर रहे बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि भारत दुनिया के देशों में सबसे अत्याधिक युवा पीढ़ी वाला देश है। यह भारत के लिये शान की बात है क्योंकि युवा पीढ़ी पर ही देश की तरक्की निर्भर है और हमारे आज के युवा तरह-तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करके अपनी एवं देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहे है। इस दौरान डा मंजू कौर, डा राजेश सिंह, डा महेन्द्र कुमार, डा संदीप वर्मा, डा रूचि पाठक डा अपर्णा अग्रवाल, डा अभिषेक सिंह, धमेन्द्र परिहार, अभिषेक शुक्ला, डा आशुतोष द्विवेदी, छात्र/छात्रायें एवं समस्त कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहें।