नशा तस्कर गिरफ्तार
पलवल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, सीआईए होडल पुलिस ने 102 ग्राम चरस बेचते समय राजेन्द्र नामक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। आरोपी के पास से 800 रुपये नकद भी बरामद हुए। मामला मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
पलवल, संवाददाता। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सीआईए होडल पुलिस ने 102 ग्राम चरस के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजेन्द्र, निवासी बंचारी, बंचारी नहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-19 की सर्विस रोड पर चरस बेचने की फिराक में बैठा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू कर लिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत उप पुलिस अधीक्षक मनोज वर्मा की मौजूदगी में तलाशी ली गई, जिसमें आरोपी के पास से 102 ग्राम चरस और 800 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
अब उससे पूछताछ कर नशा तस्करी के नेटवर्क और सप्लायरों की जानकारी जुटाई जा रही है।
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