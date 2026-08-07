नुक्कड़ नाटक व रैली निकाल नशा मुक्ति का दिया संदेश

तेजवापुर, संवाददाता। नशा मुक्त भारत अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत डॉ. सर्वेश कुमार शुक्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सबलापुर के नर्सिंग विभाग द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कॉलेज परिसर से चेतरा गांव तक जागरूकता रैली निकाली गई। छात्र-छात्राओं ने बीड़ी, गुटखा, पान, शराब इनकी आदत बड़ी खराब, एक ही नारा एक ही नाम नशा मुक्त हो हिंदुस्तान जैसे नारों के माध्यम से ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर नर्सिंग प्राचार्या डॉ. के रोजा रानी ने, चेयरमैन एवं वरिष्ठ सर्जन डॉ. सर्वेश कुमार शुक्ला, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्राचार्य डॉ.सतीश चंद्र तिवारी, संगीता पाल, अलका गुप्ता, डा. उमेश नरायण मिश्र, डा. देवेश तिवारी, डा. संदीप वर्मा, उदय प्रताप वर्मा, रवींद्र सिंह, राजन यादव, यशवंत सिंह, श्रवण कुमार, आंचल सिंह, सुषमा गिरी, एकता सिंह, लवीशा प्रजापति, संगीता दूबे, अनुराधा, सुमती, अर्पिता, दिव्या, धर्मेंद्र तिवारी,पावक शुक्ला आदि रहे।