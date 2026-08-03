नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक
प्रयागराज के प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय में ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के अंतर्गत एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाया गया, मुख्यतः तंबाकू के स्वास्थ्य, सामाजिक और मानसिक नुकसान पर। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया गया।
प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय के समाजकार्य केंद्र में ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के तहत सोमवार को विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करना था। मुख्य वक्ता जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सलाहकार डॉ. शैलेश कुमार मौर्य ने तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक और मानसिक नुकसान की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रो. आशुतोष कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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