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शफी डिग्री कॉलेज में नशा मुक्त समाज पर दिया जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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बीसलपुर के शफ़ी डिग्री कॉलेज में शनिवार को नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम & आर्ट कंपटीशन का आयोजन हुआ। प्राचार्य डॉ. राजेंद्र कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रों ने नशा मुक्त समाज और सशक्त भारत पर विचार प्रस्तुत किए। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता और सकारात्मक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना है।

शफी डिग्री कॉलेज में नशा मुक्त समाज पर दिया जोर

बीसलपुर। शफ़ी डिग्री कॉलेज में शनिवार को नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम एवं आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया गया। शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजेंद्र कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त समाज, सशक्त भारत विषय पर पोस्टर, स्लोगन एवं पेंटिंग बनाकर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम प्रभारी ने महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे माय भारत पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। महाविद्यालय के कोऑर्डिनेटर अनीस बेग ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। बल्कि पूरे समाज और देश की प्रगति में बाधक बनता है।

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ऐसे अभियान छात्र-छात्राओं में जागरूकता पैदा कर उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. रविंद्र पाल सिंह गंगवार ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उन्हें खेल, शिक्षा एवं सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना तथा स्वस्थ एवं नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। सरकार का लक्ष्य है कि देश का प्रत्येक युवा इस संकल्प में भागीदार बने और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे। आर्ट कंपटीशन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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