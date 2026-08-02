नशा मुक्ति जागरूकता के लिए पोस्टर प्रतियोगिता

उच्च माध्यमिक विद्यालय धवरी में नशा मुक्ति पर संकल्प अभियान का आयोजनविवार को उच्च माध्यमिक विद्यालय धवरी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता से हुआ,...

उच्च माध्यमिक विद्यालय धवरी में नशा मुक्ति पर संकल्प अभियान का आयोजन 12 बनियापुर के माध्यमिक विद्यालय धवरी में नशा मुक्ति संकल्प अभियान में भाग लेते शिक्षक एवं विद्यार्थी बनियापुर, एक प्रतिनिधि। पीएम नरेंद्र मोदी की संकल्प अभियान नशा मुक्त युवा-विकसित भारत के अंतर्गत रविवार को उच्च माध्यमिक विद्यालय धवरी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता से हुआ, जिसमें नशा मुक्ति जागरूकता को लेकर छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशामुक्त समाज के संदेश पर आधारित आकर्षक एवं प्रेरणादायक पोस्टर तैयार किए। इसके बाद सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने नशामुक्ति का संकल्प लिया। नशा मुक्ति पर आधारित जागरूकता नाटक का अवलोकन भी किया गया। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित छात्र-छात्राओं के बीच बिस्किट का वितरण किया गया।

उद्देश्य इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा उन्हें स्वस्थ, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय अध्यापक पिंटू रंजन प्रसाद की प्रमुख भूमिका रही। कार्यक्रम प्रधानाध्यापक रवि चंद्र प्रकाश दास के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर शिक्षक मो. इम्तियाज, संतोष कुशवाहा सहित विद्यालय के अन्य शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

लहलादपुर में शपथ ग्रहण भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के तहत शपथ ग्रहण लहलादपुर, एक संवाददाता। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के तहत रविवार को लहलादपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र परासर ने की। इस दौरान बीडीओ ने उपस्थित युवाओं, जनप्रतिनिधियों, प्रखंड कर्मियों एवं अन्य लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। सभी ने समाज को नशामुक्त बनाने, स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करने तथा दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। बीडीओ सत्येंद्र परासर ने कहा कि नशा युवाओं की ऊर्जा, स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करता है। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उन्हें नशे से दूर रहकर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है।