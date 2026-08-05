नशे से दूर रहने का लिया संकल्प, छात्राओं को स्वच्छता की भी दी जानकारी
- स्कूल में जागरूकता गोष्ठी हुईनशे से दूर रहने का लिया संकल्प, छात्राओं को स्वच्छता की भी दी जानकारीनशे से दूर रहने का लिया संकल्प, छात्राओं को स्वच्छ
पीलीभीत। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से बुधवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय खाग में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को तंबाकू, शराब और अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। समापन पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की शपथ ली। पोस्टरों, संवादात्मक व्याख्यान और जागरूकता सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में बताया गया। साथ ही नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश दिया गया।
विद्यार्थियों से अपने परिवार और समाज में भी नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने की अपील की गई। अभियान के दौरान किशोरी छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने कहा कि विद्यालय स्तर पर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण सिंह के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान की नोडल अधिकारी डॉ. हुमा खान, डॉ. वर्तिका, विभाग के वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों और 11 इंटर्न चिकित्सकों ने भाग लिया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बीना समेत शिक्षकों ने भी अभियान में सहयोग किया।
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