- जुलाई माह में अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ी मानसून की बेरूखी से किसानों की बढ़ी मुश्किलें, सावन में भी सूखे पड़े हैं खेत

चानन, निज संवाददाता। मानसून की बेरूखी और सावन माह में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से सूखे के काले बादल मंडरा रहे हैं। पंप सेट के सहारे किसी तरह पौधों को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। बरसाती नदी होने के कारण कुंदर बराज में भी पर्याप्त नहीं स्टॉक नहीं है, जिस वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है, और कृषि विभाग भी वैकल्पिक फसल योजना की तैयारी शुरू कर दी है। चानन इलाकों में अब तक पच्चास फीसदी भी रोपनी कायदे से नहीं हुआ है। अच्छी बारिश नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं, और खरीफ फसलों की खेती भी प्रभावित हो रही है। जिन किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ धान का बिचड़ा तैयार किया है, वह भी पानी के अभाव में सूखने लगा है। यदि अलगे कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो इस वर्ष धान की खेती पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। चानन में 15 जूलाई से 02 अगस्त के बीच मात्र दो-तीन दिन बारिश हुई है। यह बारिश धान की खेती के लिए पर्याप्त नहीं है। धान की फसल पीले पड़ रहे हैं।

बारिश पर किसान निर्भर: चानन इलाके में खरीफ की खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। अच्छी बारिश नहीं होने से कुंदर बाराज में भी पर्याप्त पानी नहीं है। हालांकि बाराज में जमा पानी को नहर में छोड़े जाने से खेती -किसानी में दिक्कत नहीं आ रही है। खेती-किसानी के लिहाज से जून और जुलाई की अवधि बेहद खास मानी जाती है, लेकिन अच्छी बारिश नहीं होने से धान के पौधे को बचाए रखने की चुनौतियां बढ़ गई है। 15 से 20 फीसदी किसानों ने निजी पंपसेट या नहर के पानी में पंपसेट लगा कर धान की रोपनी की है। अधिकतर किसान अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मानसून के समय भी किऊल नदी का बुरा हाल है। नदी में इतना भी पानी नहीं है कि उसे मापा जा सके।

समय पर रोपनी नहीं हुई तो पैदावार पर असर: समय पर रोपनी नहीं होने पर धान पैदावार पर पड़ने वाला असर किसानों को परेशान कर रहा है। बसुआचक के किसान धुन्नी यादव, राजेश यादव, चुरामन बीघा के किसान राजेन्द्र चौरसिया, विपीन यादव, मथुरा यादव, संग्रामपुर के अशोक मंडल, संजय मंडल आदि ने कहा कि बारिश नहीं होने के कारण धान रोपनी में दिक्कत हो रही है। रोपनी देरी से हुई तो धान के पैदावार प्रभावित होंगे। अब तक चानन में 50-60 फीसदी धनरोपनी संभव हो सकी है, जिसे बचाना भी एक चुनौती है। हालांकि मौसम में आए बदलाव की वजह से किसानों में दो-दिनों से खुशी देखी जा रही है।

कहते हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी : प्रखंड कृषि पदाधिकारी योगेश कुमार ने कहा कि मौसम की बेरूखी से निपटने के लिए किसान कम अवधि में पकने वाली और सूखे के प्रति सहनशील किस्मों के बीजों का उपयोग कर रहे हैं। नहर किनारे धनरोपनी कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।