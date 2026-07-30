सिंचाई के अभाव में सूख रहीं फसलें
क्षेत्र में बारिश की कमी के कारण खरीफ की फसलें सूखने लगी हैं। उड़द, तिल, मूंगफली और धान जैसी फसलों में सूखा और दरारें आ गई हैं। किसानों को चिंताएं हैं कि यदि बारिश नहीं हुई, तो फसलें प्रभावित होंगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द बारिश होनी चाहिए ताकि स्थिति में सुधार हो सके।
क्षेत्र में बारिश नहीं होने से खरीफ की फसलें सूखने लगी हैं। उड़द, तिल, मूंगफली, ज्वार, धान और खरीफ की अन्य फसलें पर्याप्त नमी के अभाव में बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं और फसलों की बढ़ोत्तरी थम गयी है। पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं। किसानों का कहना है कि समय पर बारिश नहीं हुई तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। कई किसानों ने उधार लेकर बीज और खाद की व्यवस्था की थी, लेकिन अब वर्षा न होने से उनकी चिंता बढ़ गई है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां स्थिति और अधिक गंभीर बनी हुई है।
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में अच्छी वर्षा होने पर फसलों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन यदि बारिश में और देरी हुई तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। किसानों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि सूखे जैसी स्थिति पर नजर रखते हुए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा वर्षा न होने की स्थिति में प्रभावित किसानों को राहत देने की योजना अभी से ही तैयार की जाए। फिलहाल पूरे क्षेत्र के किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।किसरदा। मानसून कमजोर रहने की जानकारी कृषि विभाग अफसरों को थी। उनको ऐसी फसल की बुआई करवानी चाहिए थी कि जिससे नुकसान कम होता। अब तो आने वाले दिनों के लिए भगवान ही मालिक है।
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