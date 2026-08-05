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ड्रोन खोलेगा रेल पुलों की वर्तमान स्थिति का राज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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सहरसा। ड्रोन की लिडार तकनीक से रेल पुलों की स्थिति का निरीक्षण होगा। इसे छोटे दरारों और खामियों की पहचान में मदद मिलेगी। समस्तीपुर मंडल इस तकनीक का उपयोग तीन पुलों पर करेगा, जिसमें विभिन्न निरीक्षण कार्यों के लिए लगभग 22.68 लाख खर्च किए जाएंगे। नई तकनीक से ट्रेन संचालन में सुधार होगा।

ड्रोन खोलेगा रेल पुलों की वर्तमान स्थिति का राज

सहरसा। अब ड्रोन की लिडार तकनीक रेल पुलों वर्तमान स्थिति का राज खोलेगा। ड्रोन की मदद से टेरेस्ट्रियल लिडार तकनीक का उपयोग करके सूक्ष्म दरार या अन्य तरह की खामियों को उजागर किया जा सकेगा। इस नई तकनीक के जरिए पुलों की वर्तमान स्थिति से संबंधित डेटा इकट्ठा किया जा सकेगा। सटीक 3डी मॉडल भी बनाए जा सकेंगे। समस्तीपुर मंडल इस तरह की हाईटेक तकनीक का उपयोग अपने क्षेत्राधिकार के तीन रेल पुलों पर करेगा। जिसमें दो रेल पुल 50 और 51 कोसी की लाइफलाइन मानसी-सहरसा रेलखंड में बागमती नदी पर अवस्थित है。

निगरानी एवं निरीक्षण कार्य

पुल नंबर 50 के पियर में कुछ माह पूर्व सूक्ष्म दरार भी दिखा था, जिसके बाद जांच के लिए आरडीएसओ लखनऊ की टीम भी आई थी। वर्तमान में इस पुल पर कॉशन लगाकर मात्र 30 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रेन चलाई जा रही है। इसके बगल में पुल नंबर 51 होने के कारण इसका भी ड्रोन एवं टेरेस्ट्रियल लिडार आधारित निगरानी व निरीक्षण किया जाएगा। वहीं समस्तीपुर मंडल के सीतामढ़ी-रक्सौल रेलखंड के पुल संख्या 89 का भी कुछ इस तरह से निरीक्षण किया जाएगा। इस पुल पर भी फिलहाल कॉशन लगाकर कम रफ्तार से ट्रेनें चलाई जा रही है। इन तीनों रेल पुलों के ड्रोन एवं टेरेस्ट्रियल लिडार आधारित निगरानी व निरीक्षण पर समस्तीपुर मंडल 22 लाख 68 हजार 174 रुपए 64 पैसे खर्च करेगा। पुलों के ड्रोन एवं टेरेस्ट्रियल लिडार आधारित निगरानी व निरीक्षण को निकली निविदा: सहरसा-मानसी रेलखंड के बदला-धमारा घाट बीच स्थित पुल संख्या 50, 51 और सीतामढ़ी-रक्सौल रूट के पुल संख्या 89 के ड्रोन एवं टेरेस्ट्रियल लिडार आधारित निगरानी व निरीक्षण के लिए निविदा निकाली गई है। निविदा राशि 22 लाख 68 हजार 174 रुपए 64 पैसे निर्धारित की गई है। समस्तीपुर मंडल के वरीय मंडल इंजीनियर समन्वय ने ई निविदा खुलने की तिथि 24 अगस्त निर्धारित की है। निविदा प्राप्त करने वालों को चार माह में तीनों रेल पुलों का ड्रोन एवं टेरेस्ट्रियल लिडार आधारित निगरानी व निरीक्षण कर देना होगा। ड्रोन निरीक्षण से पुलों में व्याप्त छोटी खामियां भी पकड़ में आएगी: ड्रोन एवं टेरेस्ट्रियल लिडार आधारित निगरानी व निरीक्षण से रेल पुलों में व्याप्त छोटी से छोटी खामियां भी पकड़ में आ जाएगी, जो मैन्युअल निरीक्षण में छूट जाती है।

नई तकनीक के फायदे

लिडार सेंसर से लैस ड्रोन पुल संरचनाओं की विस्तृत 3डी मॉडल को सटीक रूप से कैप्चर करेगा, जिससे टूट-फूट की पहचान भी आसानी से किया जा सकेगा। नई तकनीक के जरिए पुल की सतह पर दरारें, जंग, क्षरण के शुरुआती संकेत की पहचान करना आसान होगा। वर्षों पुराने पुल में अगर किसी तरह का परिवर्तन हो रहा तो उसे भी चिन्हित कर लेगा। लिडार रे(किरण) छोड़ेगा व अंदर तक मेजरमेंट लेगा।

पुलों के गर्डर, गेयरिंग, गियर सहित अन्य चीजों का डेटा इकट्ठा करेगा। तकनीकी टीम अध्य्यन करेगी रेलवे को रिपोर्ट देगी। पुल निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग परंपरागत तरीके की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और सटीक साबित होगा। लिडार एक दूरसंवेदी तकनीक है, जो लेजर किरणों का उपयोग करके सटीक दूरी और 3डी मॉडल तैयार करती है। इसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहते हैं। यह तकनीक लेजर पल्स भेजकर और उनके वापस लौटने के समय को मापकर काम करती है। लिडार ड्रोन का एक ऐसा हवाई सिस्टम है जिसमें लिडार सेंसर लगा होता है। इसका उपयोग बड़े बाहरी क्षेत्रों या बंद स्थानों को स्कैन करने के लिए किया जाता है जिससे पुल हो या अन्य कोई चीज, उसका सटीक डेटा इकट्ठा करना आसान हो जाता है। लिडार सेंसर प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित करती है और सूक्ष्म दरार, जंग या छोटी सी छोटी खामियों को सामने लाने का काम करती है। समस्तीपुर मंडल के एसएसई ब्रिज समस्तीपुर के अधीन वाले महत्वपूर्ण रेल पुलों को चमकाने का काम होगा। रेल पुलों के पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग पर 2 करोड़ 28 लाख 97 हजार 787 रुपए 73 पैसे खर्च किए जाएंगे। इस कार्य के लिए भी निविदा निकाली गई है। निविदा लेने वाले को चार माह में यह कार्य पूरा करना होगा। लिडार तकनीक के उपयोग से बनी 3डी मॉडल का अध्ययन करके इंजीनियर रेल पुल के कई कोण से विश्लेषण कर सकेंगे। रेल पुलों में जहां सुधार की जरूरत होगी उसे किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि रेल पुलों पर बिना रुकावट और बगैर कॉशन के ट्रेनों की आवाजाही गति के साथ संभव होगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित और तेज सफर की सुविधा मिलेगी।

कोट: समस्तीपुर मंडल संरक्षा के प्रति काफी सजग है। नई-नई तकनीक का उपयोग करते रेल पुलों की संरक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ता प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है।-आर. के. सिंह, जनसंपर्क अधिकारी समस्तीपुर मंडल

प्रश्न-उत्तर

ड्रोन और लिडार तकनीक का उपयोग कब किया जाएगा?
ड्रोन एवं टेरेस्ट्रियल लिडार आधारित निगरानी व निरीक्षण का कार्य चार माह में पूरा करना होगा।
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