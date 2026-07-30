9630 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव का लक्ष्य, 209रुपये प्रति एकड़ मिलेगा अनुदान

9630 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव का लक्ष्य, 209रुपये प्रति एकड़ मिलेगा अनुदान
बिहार में सर्वप्रथम बेगूसराय में इस योजना का हुआ शुभारंभ... ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रख
सिंघौल, निज संवाददाता। जिला कृषि विभाग की ओर से किसानों को ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखण्ड के पहसारा गांव में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव योजना का शुभारंभ किया गया।
योजना के शुभारंभ
इस अवसर पर उपनिदेशक पौधा संरक्षण मुंगेर प्रमंडल श्वेता कुमारी, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण बेगूसराय रीमा कुमारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बखरी प्रशांत कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी नावकोठी, एटीएम, बीटीएम, कृषि समन्वयक एवं स्थानीय किसानों भी उपस्थित थे। उपनिदेशक ने बताया कि बिहार के 38 जिले में सर्वप्रथम ये अभियान बेगूसराय में आरंभ हुई है। इस बार राज्य के कुल दो लाख 85 हजार 160 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा।जिसमें बेगूसराय जिला का लक्ष्य 9630 एकड़ निर्धारित है।
अनुदान और ऑनलाइन आवेदन
किसानों को 209 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान देय है। इसका लाभ लेने के लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। विभाग की इर से आवेदन के लिए क्यू आर भी जारी किया गया है। उस योजना का लाभ खरीफ एवं रबी दोनों मौसम के फसलों के लिय है। रैयत और गैर रैयत किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं।
छिड़काव का लाभ
बेगूसराय जिला में गन्ना की फसल पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक नैनो यूरिया का छिड़काव लगभग four एकड़ में किया गया। अब तक कुल 525 एकड़ का आवेदन हुआ है। ड्रोन के द्वारा छिड़काव से समय, मजदूरी, पानी, दवा एवं लागत में कमी आती है। ड्रोन से कीटनाशी, फफूंदनशी, खरपतवारनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव करवा सकते है। साथ में कीटनाशियों पर भी 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। सहायक निदेशक पौधा संरक्षण रीमा कुमारी ने किसान भाइयों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। रिपोर्टर:केके सिंह
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