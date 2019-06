दूरदराज के पहाड़ी इलाके से ड्रोन के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया ब्लड सैंपल

उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित एक दूर-दराज के गांव से ड्रोन (मानव रहित विमान) के जरिए ब्लड सैंपल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यह अपने किस्‍म का एक अनूठा प्रयोग था। इसकी कामयाबी से ग्रामीण इलाकों में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की उपलब्‍धता में क्रांति आ सकती है।

मामला उत्तराखंड के टेहरी जिले का है। यहां के दुर्गम इलाके के गांव में स्थित एक प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र (पीएचसी) से ब्लड सैंपल जिला अस्‍पताल तक पहुंचाए गए।

Uttarakhand: Blood sample was sent from Dist Hospital,Nandgaon to Dist Hospital,Tehri through a drone, y'day. Dr in Tehri hospital says, "It was a successful trial run. Hospital was 30 km away but blood was transported within 18 min. It'll be helpful for patients in remote areas" pic.twitter.com/DSntXXThlS