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डीआरएम ने कांवरियों की भीड़ की सुरक्षा एवं प्रबंधन का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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फोटो 11: पीडीडीयू जंक्शन के यात्री हाल में कांवरियों की सुविधा को लेकर जानकारी लेते डीआरएम उदय सिंह मीना। डीआरएम ने कांवरियों की भीड़ की सुरक्षा एवं प

डीआरएम ने कांवरियों की भीड़ की सुरक्षा एवं प्रबंधन का लिया जायजा

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। पीडीडीयू जंक्शन पर मंगलवार की शाम डीआरएम उदय सिंह मीना ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रावण मास में यात्री सुविधा और भीड़ प्रबंधन को लेकर जानकारी ली। वही कांवरियों की भीड़ की सुरक्षा पुख्ता करने के साथ सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया। ताकि कांवरियों के अलवा अन्य यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना निरीक्षण के दौरान स्टेशन के मुख्य यात्री हाल, मुख्य फुट ओवर ब्रिज और उससे जुड़े सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। एफओबी से खड़े होकर उन्होंने सभी प्लेटफार्मों पर यात्रियों की आवाजाही और भीड़ की स्थिति को भी देखा।

निर्देश दिया कि प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, प्रवेश एवं निकास मार्ग हमेशा सुगम, सुरक्षित और अवरोधमुक्त रखे जाएं, ताकि यात्रियों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो। यात्रियों के ट्रेनों में चढ़ने-उतरने के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए। चलती ट्रेन में चढ़ने-उतरने को पूरी तरह हतोत्साहित किया जाए। स्टेशन परिसर में लगे संकेतक एवं दिशा-निर्देशक बोर्ड स्पष्ट और सुव्यवस्थित रहें, जिससे यात्रियों को भ्रम न हो। जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत मार्गदर्शन और सहायता दी जाए। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर भी आवागमन व्यवस्था प्रभावी रखते हुए भीड़ का सुव्यवस्थित प्रबंधन किया जाए। स्टेशन परिसर में लगातार निगरानी रखी जाए। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि मंडल का उद्देश्य प्रत्येक यात्री को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव देना है। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए।

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