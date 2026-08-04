नींद की झपकी से अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई कार, चालक घायल
हल्दौर, संवाददाता।नींद की झपकी से अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई कार, चालक घायलनींद की झपकी से अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई कार, च
बिजनौर-नूरपुर मार्ग पर सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि ग्राम अम्हेड़ा के पास एक तेज रफ्तार कार चालक को नींद की झपकी आने से अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में चालक मामूली रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, नूरपुर की ओर से बिजनौर जा रही कार को ऋषभ पुत्र सतीश (32 वर्ष), निवासी ग्राम माकड़ी, थाना स्याना, जनपद बुलंदशहर चला रहे थि। ग्राम अम्हेड़ा के समीप चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क पर डिवाइडर में स्थित बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।घटना
की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को वाहन से सुरक्षित बाहर निकलवाया।पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया।उधर थाना प्रभारी विजेंद्र राठी ने बताया कि दुर्घटना का कारण चालक को नींद की झपकी आना प्रतीत हो रहा है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
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