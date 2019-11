जब महिला तहसीलदार को जिंदा जला रहे थे दरिंदे, ड्राइवर ने की थी बचाने की कोशिश, जानें उसके साथ क्या हुआ

महिला तहसीलदार को उनके कार्यालय में जिंदा जलाकर मारने की घटना के अगले दिन मंगलवार को उनके ड्राइवर की भी मौत हो गई। ड्राइवर उन्हें बचाने की कोशिश में जल गया था और गंभीर रूप से घायल की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अब्दुल्लापुरमेट में तहसीलदार विजया रेड्डी (37) को उनके कार्यालय में सोमवार दोपहर सुरेश ने कथित रूप से कुछ जमीन विवाद के चलते जिंदा जला दिया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

विजया को बचाने की कोशिश करते हुए दो कर्मचारी भी घायल हो गए, जिनमें विजया के ड्राइवर गुरुनाथम भी थे। घटना में हमलावर भी करीब 60 प्रतिशत जल गया और तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राचकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश एम भागवत ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''गुरुनाथम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

Telangana Police: Gurunatham (in pic), who was injured while trying to save Abdullahpurmet Tehsildar, Vijaya from being set ablaze yesterday, & sustained severe burns during the effort, succumbed to his injuries today. Vijaya had succumbed to her injuries, yesterday. pic.twitter.com/wvrp3a2clA