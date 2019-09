मिशन चंद्रयान 2 पर पाक मंत्री के बयान को लेकर डीआरडीओ का करारा जवाब

चंद्रयान 2 को लेकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) का कहना है कि यह एक कठिन मिशन है और जो लोग इस तरह के कठिन मिशन को करने का बीड़ा उठाते हैं उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, चंद्रयान 2 मिशन के आखिरी पल में लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने और अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिलने के बाद इसरो के चेयरमैन के. सिवन के भावुक होकर रोने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र की तरफ से उन्हें गला लगाने पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए डीआरडीओ प्रमुख जी. सतीश रेड्डी ने कहा कि यह पीएम का एक अच्छा भाव था। अंतरिक्ष के आखिरी पल में नाकामी देखने वाले वैज्ञानिकों के लिए यह हौसला बढ़ाने वाला था।

Dr G Satheesh Reddy, Chairman of Defence Research&Development Organisation (DRDO): I think, after that gesture, ISRO scientists again started working on the mission, started looking for what actually happened & that’s how they could locate the rover also. #Chandrayaan2 https://t.co/AC9KqRBrzK