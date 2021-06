कौन से मरीज ले सकते हैं कोरोना की 2-DG दवा, किन मरीजों को हो सकता है इससे नुकसान, DRDO ने बताया

कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए डीआरडीओ की बनाई 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-DG) दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, अभी भी इस दवा को लेकर कई सवाल हैं जैसे यह दवा कौन ले सकता है, किस तरह के मरीजों में इसके इस्तेमाल से कितना फायदा हो रहा है। अब डीआरडीओ ने इसके इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। डीआरडीओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है यह दवा डॉक्टरों के सुझाव और निगरानी के अंदर कोविड-19 मरीजों को दी जा सकती है।

यह दवा डीआरडीओ ने रेड्डीज लैबोरेट्रीज के साथ मिलकर बनाई है। डीआरडीओ की यह दवा एक पाउच में पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर मुंह से मरीज को पिलाया जाता है। यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल के ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकती है। यह दवा उन मरीजों के लिए वरदान के रूप में है, जोकि ऑक्सीजन पर काफी निर्भर हैं।

The 2DG medicine can be given to Covid-19 patients under the care and prescription of doctors. Directions for usage of this drug for Covid-19 patients as per DCGI approval are attached here for reference. For all queries regarding #2DG, please write to 2DG@drreddys.com pic.twitter.com/x19ayBoToG