अंतिम युद्ध नाट्य में दिखा इंसानियत और पशुता का संघर्ष
युगमंच और प्रयोगांक सोसाइटी द्वारा दिवंगत अभिनेता निर्मल पांडे की 65वीं जयंती पर नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। अंतिम दिन 'अंतिम युद्ध' नाटक का मंचन किया गया, जो तीसरे विश्वयुद्ध के बाद की विभीषिका को दर्शाता है। इस नाटक में मानवीय भावनाओं और मूल्यों के ह्रास की कहानी कही गई है।
युगमंच और प्रयोगांक सोसाइटी फॉर सोशल एंड एनवायरनमेंटल डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में दिवंगत सिने अभिनेता एवं रंगकर्मी निर्मल पांडे की 65वीं जयंती पर निर्मल पांडे स्मृति में दो दिवसीय नाट्य समारोह का मंगलवार को दूसरे दिन समापन हुआ l जिसमें जिसमें अंतिम युद्ध नाट्य का का मंचन किया गया lतीसरे विश्वयुद्ध के बाद की विध्वंसकारी पृष्ठभूमि पर आधारित ये नाटक डिस्टोपियन व एब्सर्ड शैली में लिखा गया है जिसमें युद्ध से बचने के लिये किसी बंकर में छिपे चार लोगों के जीवन के प्रति सम्मोहन व मानवीय भूख की कहानी है, इसमें युद्ध की विभीषिका से उपजे जीवन दर्शन, प्रेम, विवेक व नैतिकता जैसे मूल्यों का ह्रास होते दिखाया गया है।
संक्षेप में नाटक 'अंतिम युद्ध' केवल देशों के बीच का युद्ध नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की इंसानियत और उसकी पशुता के बीच का वह आखिरी संघर्ष है, जिसमें मनुष्य अपनी सभ्यता और नैतिकता दोनों को बुरी तरह हार जाता है l नाटक में मदन मेहरा, दीपक सहदेव, राजेश आर्या, योगिता तिवारी, उमेश कांडपाल, एचएस राणा, आदि ने निभाई l इस दौरान दौरान, वरिष्ठ रंगकर्मी जहूर आलम,साहित्यकार लक्ष्मण सिंह बटरोही, पूर्व विधायक डॉ नारायण सिंह जंतवाल, रंगकर्मी विक्रम स्याल, आकाश नेगी, हसन रज़ा, हरीश राणा, राजेश आर्य, मोहित सनवाल, रोहित वर्मा, किशन लाल, मदन मेहरा, मीरा स्याल, राजेंद्र लाल शाह, धर्मेन्द्र शर्मा, डॉ मनोज बिष्ट आदि मौजूद रहे l
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