ड्रैगन ने मानी भारत की बात, मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्र लौट सकेंगे चीन

चीन ने कहा है कि भारतीय दूतावास उन छात्रों की एक सूची उन्हें सौंपे जिनका पढ़ाई पूरी करने के लिए चीन आना जरूरी है। चीन सरकार संबंधित विभाग या विश्वविद्यालय से पुष्टि करेगी और छात्रों को अनुमति देगी।

इस खबर को सुनें