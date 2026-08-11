एचआईवी-एड्स पीड़ित की मौत के बाद करें ऑडिट

वाराणसी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. तंजिन डिकिड ने बनारस में दो दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनपद में संचालित एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बीएचयू में गंभीर अवस्था में एचआईवी-एड्स से पीड़ित आते हैं। ऐसे में इन मरीजों की डेथ ऑडिट जरूर करें, जिससे स्पष्ट कारण पता चले और दूसरों को बचाया जा सके। उन्होंने जनपद को नाको के निर्धारित मानकों के तहत उत्तर प्रदेश का एकमात्र ‘सक्षम’ जनपद बनने पर बधाई देते हुए इस उपलब्धि को आगे भी बनाए रखने की अपेक्षा जताई। डॉ. तंजिन ने मंगलवार को पीएचसी बड़ागांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पांडेयपुर स्थित जिला अस्पताल तथा बीएचयू स्थित एचआईवी से संबंधित विभिन्न केंद्रों एवं लैब का निरीक्षण किया।