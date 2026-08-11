एचआईवी-एड्स पीड़ित की मौत के बाद करें ऑडिट
वाराणसी में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. तंजिन डिकिड ने एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बीएचयू में गंभीर अवस्था में मरीज आते हैं और डेथ ऑडिट कराने की आवश्यकता बताई। उन्होंने जनपद को 'सक्षम' जनपद बनने पर बधाई दी और सुविधाओं का निरीक्षण किया।
वाराणसी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. तंजिन डिकिड ने बनारस में दो दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनपद में संचालित एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बीएचयू में गंभीर अवस्था में एचआईवी-एड्स से पीड़ित आते हैं। ऐसे में इन मरीजों की डेथ ऑडिट जरूर करें, जिससे स्पष्ट कारण पता चले और दूसरों को बचाया जा सके। उन्होंने जनपद को नाको के निर्धारित मानकों के तहत उत्तर प्रदेश का एकमात्र ‘सक्षम’ जनपद बनने पर बधाई देते हुए इस उपलब्धि को आगे भी बनाए रखने की अपेक्षा जताई। डॉ. तंजिन ने मंगलवार को पीएचसी बड़ागांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पांडेयपुर स्थित जिला अस्पताल तथा बीएचयू स्थित एचआईवी से संबंधित विभिन्न केंद्रों एवं लैब का निरीक्षण किया।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जांच, परामर्श, उपचार, रेफरल, फॉलोअप तथा वायरल लोड परीक्षण सहित विभिन्न सेवाओं की जानकारी ली। उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया।इससे पूर्व उन्होंने कबीरचौरा अस्पताल में जनपद के दोनों एआरटी सेंटर, आईसीटीसी, ओएसटी सेंटर, पीपीटीसीटी, एसटीआई सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (बीएचयू), दिशा यूनिट तथा वायरल लोड लैब के अधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. पीयूष राय ने कहा कि नाको के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की शीघ्र पहचान, एआरटी से जोड़ने, उपचार की निरंतरता तथा वायरल लोड सप्रेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
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