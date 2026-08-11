डॉ सुनील ने संभाला जिला वीबीडी पदाधिकारी का कार्यभार
धनबाद में जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी के रूप में डॉ. सुनील कुमार ने फिर से योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मच्छर, टिक और मक्खी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम उनकी प्राथमिकता है। बरसात के मौसम में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ता है, इसलिए नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग में जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण (वीबीडी) पदाधिकारी के रूप में डॉ सुनील कुमार ने योगदान दिया। डॉ सुनील लंबे समय तक धनबाद में पदस्थापित रह चुके हैं। करीब चार महीने पहले उनका तबादला कर दिया गया था। अब दोबारा उन्होंने जिले में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मच्छर, टिक, मक्खी और पिस्सू जैसे जीवित वाहकों के काटने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम उनकी प्राथमिकता है। बरसात के मौसम में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफलाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए जिले में बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है।
समीक्षा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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