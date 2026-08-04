शिक्षकों को पुरानी पेंशन, सेवा सुरक्षा दिलाना लक्ष्य
डॉ. सुनीत गिरी ने बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों में भ्रमण कर शिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, सभी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना और वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को पूर्ण वेतन दिलाना है।
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के अधिकृत प्रत्याशी डॉ. सुनीत गिरी ने सोमवार को विभिन्न स्कूलों में भ्रमण कर शिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सभी वर्गों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को पूर्ण वेतन दिलाना उनका लक्ष्य है। इस दौरान मंडलीय मंत्री डॉ. नरेश सिंह, जिला अध्यक्ष नवनीत कुमार शर्मा, जिला मंत्री मुन्नेश कुमार अग्निहोत्री, कोषाध्यक्ष रामानंद कोली, उपाध्यक्ष मुकुल मोहन त्रिपाठी, विनोद तिवारी व शेर सिंह, संयुक्त मंत्री आसिफ अली, सुमित अग्रवाल, सोमदेव गुर्जर, हरिओम और गुरुदेव मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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