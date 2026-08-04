डीएसपीएमयू में 7 नवप्रवेशी विद्यार्थियों का उन्मुखीकरण 7 को
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 अगस्त को नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित होगा। कुलपति ने बताया कि कार्यक्रम दो चरणों में होगा: सुबह बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन व बीबीए के लिए, और दोपहर हिंदी, भूगोल और गणित के विद्यार्थियों के लिए।
रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में स्नातक तृतीय चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 अगस्त को नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कुलपति डॉ राजीव मनोहर ने बताया कि कार्यक्रम दो चरणों में रवींद्रनाथ टैगोर सभागार में होगा। सुबह 11 से 12 बजे तक बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन व बीबीए और दिन के 12 से 1 बजे तक हिंदी, भूगोल और गणित के विद्यार्थियों के लिए सत्र आयोजित होगा। इसके बाद सभी विभागों में विभागीय स्तर पर इंडक्शन कार्यक्रम होंगे। कुलपति ने खेल व सैन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र सत्यापन का भी निरीक्षण किया।
खेल कोटा में 47 आवेदनों में 44 सही पाए गए, जबकि तीन आवेदन फर्जी घोषित किए गए। सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा बुधवार को संबंधित विभागों को भेजी जाएगी। सैन्य श्रेणी के सातों अभ्यर्थियों का सत्यापन पूरा कर उनकी अनुशंसा भी विभागों को कर दी गई है। वहीं, बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों का सत्यापन व नामांकन बुधवार को विभागीय स्तर पर होगा।
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