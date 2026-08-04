जीडी कॉलेज में मिली पर्यावरण विज्ञान की प्रोफेसर
फोटो नंबर:18, जीडी कॉलेज में सोमवार को प्राचार्य के समक्ष योगदान करतीं पर्यावरण विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शिवानी मृदुला।
बेगूसराय। जीडी कॉलेज में सोमवार को डॉ. शिवानी मृदुला ने पर्यावरण विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्राचार्य डॉ. भूपेंद्रनारायण के समक्ष योगदान दिया। इस विषय के लिए वह महाविद्यालय में एकमात्र प्रोफेसर हैं। मौके पर राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार, इतिहास के सहायक प्रोफेसर डॉ. जीतेंद्र कुमार, राजनीति शास्त्र की डॉ. सुप्रिया कुमारी, हिंदी के सहायक प्रोफेसर डॉ. अरमान आनंद आदि मौजूद थे।
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