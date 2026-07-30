विद्यालयों में किया जनसंपर्क, शिक्षकों व प्रबंधकों ने जताया समर्थन

धर्मसिंहवा, हिन्दुस्तान संवाद। गोरखपुर-अयोध्या खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव 2026 के प्रत्याशी डॉ. शरदेन्दु कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को संत कबीर नगर जिले के ब्लॉक साथा अंतर्गत धर्मसिंहवा व मेहदूपार क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रबंधकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा शिक्षक हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ने का भरोसा दिलाया।डॉ. त्रिपाठी के प्रतिनिधि विपिन कुमार ने बताया कि जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल करना है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान शिक्षकों ने मानदेय, पुरानी पेंशन सहित विभिन्न विभागीय समस्याओं और विसंगतियों को प्रमुखता से उठाया, जिस पर डॉ. त्रिपाठी ने शिक्षक सदन में मजबूती से आवाज उठाने का आश्वासन दिया।