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उत्कृष्ट होम्यो चिकित्सा के लिए डॉ. सौरभ को मिला बिहार गौरव सम्मान

By Hindustan | Bureau
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उत्कृष्ट होम्यो चिकित्सा के लिए डॉ. सौरभ को मिला बिहार गौरव सम्मान उत्कृष्ट होम्यो चिकित्सा के लिए डॉ. सौरभ को मिला बिहार गौरव सम्मान

उत्कृष्ट होम्यो चिकित्सा के लिए डॉ. सौरभ को मिला बिहार गौरव सम्मान

बेलदौर । एक संवाददाता प्रखंड के युवा होम्योपैथ चिकित्सक डाक्टर सौरभ कुमार को होमियोकॉन 2026 के तहत बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। शनिवार को हाजीपुर के एक रिजार्ट में आयोजित समारोह में डीएआरएल के बैनर तले संस्था के एमडी एवं सीईओ अरविंद कुमार ने इस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान डॉ सौरभ को ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट होम्यो चिकित्सा सेवा एवं समाज के प्रति उनके समर्पित भावना के लिए दी गई। बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित होने पर शुभचिंतकों एवं गणमान्य लोगों ने उसे बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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