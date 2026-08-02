उत्कृष्ट होम्यो चिकित्सा के लिए डॉ. सौरभ को मिला बिहार गौरव सम्मान
उत्कृष्ट होम्यो चिकित्सा के लिए डॉ. सौरभ को मिला बिहार गौरव सम्मान उत्कृष्ट होम्यो चिकित्सा के लिए डॉ. सौरभ को मिला बिहार गौरव सम्मान
बेलदौर । एक संवाददाता प्रखंड के युवा होम्योपैथ चिकित्सक डाक्टर सौरभ कुमार को होमियोकॉन 2026 के तहत बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। शनिवार को हाजीपुर के एक रिजार्ट में आयोजित समारोह में डीएआरएल के बैनर तले संस्था के एमडी एवं सीईओ अरविंद कुमार ने इस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान डॉ सौरभ को ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट होम्यो चिकित्सा सेवा एवं समाज के प्रति उनके समर्पित भावना के लिए दी गई। बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित होने पर शुभचिंतकों एवं गणमान्य लोगों ने उसे बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें