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अवध विवि की कार्य परिषद सदस्य बनें प्रो. आरके यादव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के सीएसए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. आरके यादव को अयोध्या के डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉ. यादव ने 60 पुस्तकों और 150 से अधिक शोध पत्रों का लेखन किया है और 70 से अधिक परास्नातक एवं पीएचडी शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की है।

अवध विवि की कार्य परिषद सदस्य बनें प्रो. आरके यादव

कानपुर। प्रमुख संवाददाता चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के प्रोफेसर डॉ. आरके यादव को डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की कार्य परिषद का सदस्य नामित किया है। डॉ. यादव ने 60 पुस्तकों का लेखन, 150 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। उनके निर्देशन में 70 से अधिक परास्नातक एवं पीएचडी शोधार्थियों को उपाधि दी गई है। सीएसए विवि के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने उन्हें बधाई दी।

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