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विकास प्रबंधन संस्थान पटना में डॉ. ऋषि कांत ने किया पदभार ग्रहण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश से एम.टेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है

विकास प्रबंधन संस्थान पटना में डॉ. ऋषि कांत ने किया पदभार ग्रहण

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बेगूसराय के लाल डॉ. ऋषि कांत कुमार ने विकास प्रबंधन संस्थान पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर (लेवल-12) के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

पृष्ठभूमि

वे बेगूसराय शहर के विष्णुपुर चांदनी चौक के मूल निवासी हैं। प्रो. ऋषि कांत एक उत्कृष्ट शिक्षाविद एवं शोधकर्ता हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश से एम.टेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से पीएचडी. की उपाधि प्राप्त की है।

शोध और अनुभव

उनके नाम पर 10 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोध प्रकाशन प्रकाशित हैं, जो उनके अकादमिक योगदान को दर्शाते हैं। वे पूर्व में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य कर चुके हैं। एसजीसी (बिहार सरकार) में पूर्व निदेशक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं।

संस्थान की जानकारी

विकास प्रबंधन संस्थान बिहार सरकार द्वारा समर्थित एक स्वायत्त संस्थान है। यह विकास क्षेत्र में पेशेवर क्षमता निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित है।

उपलब्धियों पर बधाई

डॉ. ऋषि कांत कुमार विकास प्रबंधन संस्थान पटना से जुड़ने से पूर्व डॉ. कुमार ने शिक्षण, अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस उपलब्धि पर बेगूसराय के वरिष्ठ समाजसेवी हीरालाल प्रसाद, विश्वनाथ दास, प्रो. प्रशांत सिन्हा, प्रो. गणेश महतो, भाजपा के वरिष्ठ नेता शशिकांत, सीताराम मेहता, प्रो. संतोष आनंद, डाक विभाग से रविकांत, एसबीआई प्रबंधक रमन कुमार आदि ने बधाई दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ. ऋषि कांत कुमार का मुख्य विषय क्या है?
डॉ. ऋषि कांत कुमार विकास प्रबंधन संस्थान पटना में सहायक प्राध्यापक हैं।
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