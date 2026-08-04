मांझी कृषि विज्ञान केन्द्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान बने डॉ. रविन्द्र
डॉ. रविंद्र कुमार तिवारी ने 29 जुलाई 2026 को मांझी कृषि विज्ञान केन्द्र में वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके नेतृत्व में, किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकों का प्रभावी प्रसार और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की उम्मीद है। उनका प्राथमिक लक्ष्य नवीनतम कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुँचाना होगा।
मांझी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र (मांझी) में डॉ. रविन्द्र कुमार तिवारी ने 29 जुलाई 2026 को वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व वे कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरौली (समस्तीपुर) में इसी पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे थे। डॉ. तिवारी कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार, प्राकृतिक खेती, फसल उत्पादन, वैज्ञानिक तकनीकों के प्रसार तथा किसान प्रशिक्षण के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव रखते हैं। उनके नेतृत्व में मांझी कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकों का प्रभावी प्रसार, प्राकृतिक एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, कौशल विकास प्रशिक्षण तथा कृषि आधारित नवाचारों को गति मिलने की उम्मीद है।पदभार
ग्रहण करने के उपरांत डॉ तिवारी ने कहा कि मांझी कृषि विज्ञान केन्द्र से जुड़े किसानों तक नवीनतम कृषि तकनीकों एवं वैज्ञानिक जानकारी को सरल और प्रभावी ढंग से पहुँचाना मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, कृषि विविधीकरण तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए विश्वविद्यालय, कृषि विभाग एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से प्रभावी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे
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