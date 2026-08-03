डॉ. रवि शंकर ने पीएचडी की
लोहाघाट में एसएसजे परिसर चम्पावत के प्राध्यापक डॉ. रवि शंकर जोशी ने शिक्षाशास्त्र में पीएचडी को पूरी कर शोध उपाधि प्राप्त की। उनके शोध में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की कॅरियर आकांक्षाएँ, आत्म-प्रभावकारिता और सामाजिक-आर्थिक स्तर के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया। शोध का निर्देशन डॉ. माया जोशी और प्रो. भीमा मनराल ने किया।
लोहाघाट। एसएसजे परिसर चम्पावत में प्राध्यापक डॉ. रवि शंकर जोशी ने पीएचडी पूर्ण कर शोध उपाधि हासिल की। डॉ. जोशी का शोध शिक्षाशास्त्र विषय में विषय पर आधारित है। शोध में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की कॅरियर आकांक्षाओं, आत्म-प्रभावकारिता तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया है। शोध कार्य का निर्देशन डॉ. माया जोशी और प्रो. भीमा मनराल ने किया।
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