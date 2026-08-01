साहिबगंज कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य बने डॉ. रंजीत व महिला के डॉ. अनूप
साहिबगंज कॉलेज के नए प्रभारी प्राचार्य के रूप में डॉ. रंजीत सिंह की नियुक्ति की गई है। वे भूगर्भशास्त्र के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक हैं। यह नियुक्ति पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ. एसआरआई रिजवी के त्यागपत्र के बाद की गई। राजमहल मॉडल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सिदाम सिंह मुंडा और साहिबगंज महिला कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. अनूप कुमार साह भी नियुक्त किए गए हैं।
साहिबगंज। राजमहल मॉडल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रंजीत सिंह को साहिबगंज कॉलेज का नया प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। वे भूगर्भशास्त्र विभाग के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक हैं। यह नियुक्ति साहिबगंज कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ. एसआरआई रिजवी द्वारा प्राचार्य पद से दिए गए त्यागपत्र को विश्वविद्यालय के स्तर से स्वीकार किए जाने के बाद की गई है। साहिबगंज कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक डॉ. सिदाम सिंह मुंडा को राजमहल मॉडल कॉलेज का नया प्राचार्य नियुक्त किया गया है। इसी विभाग के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक डॉ. अनूप कुमार साह को साहिबगंज महिला कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है।
इस आशय का आदेश सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है।
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