पीके की जीत पर पूर्व मंत्री ने जताई प्रसन्नता
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कटिहार निज संवाददाता पूर्व मंत्री डॉ राम प्रकाश महतो ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की शानदार जीत पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 30 साल के भाजपा के किला को ढहा कर पीके ने मुद्दों की राजनीति की एक मिसाल पेश की है। डॉ महतो ने कहा कि बिहार के सत्ता पक्ष के अहंकार और बिहार के प्रतिपक्ष की निष्क्रियता की हार है। जीत से बांकीपुर की जनता के साथ-साथ बिहार के तमाम जागरूक राजनीतिक कार्यकर्ताओं में हर्ष है। सामाजिक कार्यकर्ता असीम भौमिक, हाजी शाहबाज हसन, भीम यादव और विनय जायसवाल ने भी बधाई दी है।
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