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30 स्वर्ण पदकों के साथ बना जनपद का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय अल्लीपुर ने अपने शैक्षिक कौशल से 30 स्वर्ण पदक प्राप्त कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को पदक प्रदान किए गए। प्राचार्य डॉ. शीर्षेन्दु शील त्रिवेदी ने शिक्षकों और छात्रों की मेहनत का श्रेय दिया। यह हरदोई जिले के लिए गर्व का क्षण है।

30 स्वर्ण पदकों के साथ बना जनपद का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज
30 स्वर्ण पदकों के साथ बना जनपद का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज

हरदोई, संवाददाता। डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय अल्लीपुर ने शैक्षिक उपलब्धियों में नया इतिहास रचते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय व हरदोई जनपद में सर्वाधिक 30 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला महाविद्यालय बनने का गौरव हासिल किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शीर्षेन्दु शील त्रिवेदी विपिन ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी, नीति आयोग के सदस्य अजय कारदींकर तथा कुलपति प्रो. जयप्रकाश सैनी ने महाविद्यालय की छात्रा वर्तिका शुक्ला को एमए हिन्दी में चार तथा श्रद्धा मिश्रा को बीए में दो स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बीएड में लगातार तीन वर्ष, एमए समाजशास्त्र, एमएससी भौतिक विज्ञान में लगातार दो वर्ष स्वर्ण पदक हासिल किए हैं।

वहीं, कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता के दौरान एमएससी वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, एमए शिक्षाशास्त्र और बीएससी में भी स्वर्ण पदक प्राप्त कर महाविद्यालय ने उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर अब तक छात्र-छात्राओं ने 30 स्वर्ण पदक अर्जित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक डॉ. सुशील चन्द्र त्रिवेदी मधुपेश ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए इस उपलब्धि का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। प्राचार्य ने बताया कि इस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए और एमएससी के परिणामों में भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कई विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रश्नपत्रों में 100 में 100 अंक प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसे हरदोई जनपद के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया जा रहा है। इस सफलता में डॉ. शशिकांत पांडेय, डॉ. विवेक बाजपेयी, डॉ. रश्मि द्विवेदी, आनंद विशारद, पारुल गुप्ता, मेघा गुप्ता, अवंतिका अस्थाना, सुमन कुशवाहा, सुहानी गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, संजीव अस्थाना सहित अन्य शिक्षकों का विशेष योगदान रहा।

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