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डॉ राजेश्वर सिंह ने तराई के बाघों को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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विश्व बाघ दिवस पर विधायक डॉ राजेश्वर सिंह ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि तराई क्षेत्र के बाघों के लिए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाए। उन्होंने भारत में बाघ संरक्षण की उपलब्धियों को मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के तराई वन क्षेत्र के महत्व को बताया।

डॉ राजेश्वर सिंह ने तराई के बाघों को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग की

विश्व बाघ दिवस के अवसर पर सरोजनी नगर विधायक डॉ राजेश्वर सिंह ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को पत्र लिखकर भारत सरकार से तराई क्षेत्र के बाघों पर आधारित एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करने का अनुरोध किया है।अपने पत्र में डॉ सिंह ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और देशभर के वन कर्मियों को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि आज देश में लगभग 3,682 जंगली बाघ हैं। जो विश्व की समूची जंगली बाघ आबादी का लगभग 75 प्रतिशत है। इसी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर जैसी दूरदर्शी योजनाओं के माध्यम से भारत बाघ संरक्षण के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनकर उभरा है。

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तराई वन क्षेत्र का महत्व

डॉ. सिंह ने उत्तर प्रदेश के तराई वन क्षेत्र के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया, जिसमें दुधवा, पीलीभीत, कतर्नियाघाट तथा किशनपुर के वन शामिल हैं।

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स्मारक डाक टिकट और सिक्के का प्रस्ताव

डॉ सिंह ने प्रस्ताव रखा कि तराई के बाघों पर आधारित स्मारक डाक टिकट और सिक्का भारत की संरक्षण सफलता का स्थायी राष्ट्रीय प्रतीक बनेगा।

राष्ट्रीय बाघ सप्ताह के कार्यक्रम

डॉ. सिंह ने मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बाघ सप्ताह (23–29 जुलाई) के तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। वन रक्षकों, वैज्ञानिकों और सामुदायिक

संरक्षणकर्ताओं के उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण पुरस्कार स्थापित किए जाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ राजेश्वर सिंह ने किस मंत्री को पत्र लिखा है?
डॉ राजेश्वर सिंह ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को पत्र लिखा है।
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