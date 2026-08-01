पीजी रूरल इकोनॉमिक्स में नए हेड देंगे योगदान
टीएमबीयू के पीजी रूरल इकोनॉमिक्स में डॉ. राजेश कुमार मिश्रा शनिवार को नए हेड के रूप में योगदान देंगे। पहले वे एसएसवी कॉलेज कहलगांव में प्रोफेसर इंचार्ज थे। उनके नियुक्ति के पीछे तीन साल के रोटेशनल हेडशिप नियम हैं, जबकि डॉ. सुदामा यादव 31 जुलाई को सेवानिवृत हुए थे।
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू के पीजी रूरल इकोनॉमिक्स में नए हेड के रूप में डॉ. राजेश कुमार मिश्रा अपना योगदान शनिवार को देंगे। वे एसएसवी कॉलेज कहलगांव में प्रोफेसर इंचार्ज थी। तीन साल के रोटेशनल हेडशिप नियमों के तहत उन्हें हेड बनाया गया है। वहां हेड के रूप में डॉ. सुदामा यादव 31 जुलाई को सेवानिवृत हो गई हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें