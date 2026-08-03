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डॉ. राजेंद्र कृष्ण सारस्वत सम्मान से विभूषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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डॉ. राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल 'रजक' को भारतीय संगीत, साहित्य और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में उन्हें शॉल, उपर्णा, और नकद राशि जैसे पुरस्कार दिए गए। इस आयोजन का उद्देश्य संगीतज्ञ विदुषी मीरा बंदोपाध्याय की याद में आयोजित किया गया था।

डॉ. राजेंद्र कृष्ण सारस्वत सम्मान से विभूषित

मथुरा। भारतीय संगीत, काव्य, साहित्य, शिक्षा, समाज-सेवा एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल 'रजक' को नई दिल्ली के देशबंधु चित्तरंजन भवन में वाणिश्री संस्था द्वारा आयोजित आनंद स्वर-2026 समारोह में सारस्वत सम्मान से अलंकृत किया गया। सम्मान के उन्हें भारतीय सांस्कृतिक एवं सांगीतिक परंपराओं के शिक्षण-प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, लेखन-संपादन, संरक्षण-संवर्धन तथा साहित्य-संगीत के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी योगदान के सम्मानस्वरूप प्रदान किया गया। सम्मान स्वरूप मंगल तिलक और माल्यार्पण कर, शॉल, उपर्णा, अंगवस्त्र, बुके, सम्मान-पत्र, फलों की टोकरी, पुस्तकों एवं श्रीमद्भगवद्गीता सहित नकद राशि भी भेंट की गई। इस अवसर पर दिग्गज शास्त्रीय संगीतज्ञों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन मोह लिया।

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ज्ञात हो कि यह आयोजन उस्ताद बड़े गुलाम अली खांसाहब की शिष्या और बंगाल की मीरा के नाम से प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी मीरा बंदोपाध्याय की स्मृति में वाणिश्री संस्था ने किया था। संयोजन शास्त्रीय गायिका डॉ. संघमित्रा चक्रवर्ती ने तथा संचालन पंडित देवेंद्र वर्मा ने किया।

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