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डॉ. राधा रमन बने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉ. राधा रमन को उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। डॉ. रमन वर्तमान में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष हैं। अब सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के प्रशासनिक कार्य उपाधीक्षक द्वारा संभाले जाएंगे।

डॉ. राधा रमन बने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक

मुजफ्फरपुर। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल (एसकेएमसीएच) स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राधा रमन बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। डॉ. रमन अभी प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच के अलावा कई अन्य सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में उपाधीक्षक का पद सृजन किया है। अब तक मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक और उपाधीक्षक ही सुपर स्पेशियलिटी का सारा काम देखते थे। अब सुपर स्पेशियलिटी का प्रशासनिक काम वहां के उपाधीक्षक देखेंगे।

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