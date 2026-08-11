पटमदा की शिक्षिका डॉ. प्रियंका झा का सीसीआरटी प्रशिक्षण के लिए चयन
जमशेदपुर की शिक्षिका डॉ. प्रियंका झा को गुवाहाटी स्थित सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 21-दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने बांस कला, टेराकोटा और अपशिष्ट प्रबंधन के विषयों पर प्रशिक्षण लिया। इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने छात्रों और प्रबंधन समिति को दिया।
जमशेदपुर। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय पटमदा की शिक्षिका डॉ. प्रियंका झा का चयन सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) गुवाहाटी के 21-दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ। यह केंद्र भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।प्रशिक्षण में 16 राज्यों के शिक्षकों ने भाग लिया, जिसमें झारखंड का दबदबा रहा। डॉ. झा ने बांस कला, टेराकोटा, अपशिष्ट प्रबंधन, लोकगीत एवं संस्कृति से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहां उन्होंने पुस्तक विमोचन में भी योगदान दिया तथा गुवाहाटी के एनजीओ वॉइस ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा सम्मानित की गईं।डॉ. झा ने इस उपलब्धि का श्रेय डीईओ नीसु कुमारी, रांची जेसीईआरटी, विद्यालय के बच्चों एवं प्रबंधन समिति को दिया।
प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को भारतीय कला, शिल्प एवं विरासत से जोड़ना है, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।
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