डॉ. प्रिया दास बनीं हसनपुरा सीएचसी की नई प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

हसनपुरा, एक संवाददाता। प्रखंड के गुरुजवा जलालपुर स्थित हसनपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नई प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में डॉ. प्रिया दास ने कार्यभार संभाल लिया है। जहां 29 जुलाई को उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले सीएचसी के प्रभारी डॉ. मनोज कुमार थे। उनके स्थानांतरण के बाद एमओआईसी का प्रभार डॉ. हरीश कुमार को दिया गया था, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद विभाग ने डॉ. प्रिया दास को नई प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त किया। डॉ. प्रिया दास के कार्यभार ग्रहण करने पर अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान डॉ. नफीस अहमद, डॉ. अजय कुमार, डॉ. एहसानुल हक, डॉ. जाहिद अंसारी, स्वास्थ्य प्रबंधक आलोक कुमार, प्रधान लिपिक दीपक कुमार, दिलीप कुमार, बीसीएम सुनीता कुमारी, एलटी असलम फारूखी, किरण कुमारी व अनय स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे।