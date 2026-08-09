भाजपा कार्यकर्ताओं से बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने किया संवाद, संगठन की मजबूती का दिया मंत्र

बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गोड्डा में भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं से सेवा और संवाद के माध्यम से चुनावी तैयारी में सक्रिय रहने को कहा।

बिहार विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. प्रेम कुमार ने झारखंड प्रवास के दौरान गोड्डा जिला परिषद में भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की।

संगठन की मजबूती उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास के बल पर झारखंड में फिर कमल खिलेगा। डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और जनसेवा के संकल्प के साथ काम करने वाला संगठन है। कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों तक पहुंचा है।

कार्यकर्ताओं का संवाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि योजनाओं की जानकारी पार्टी कार्यालय तक सीमित न रहे। कार्यकर्ता लाभार्थियों से संवाद करें और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे वर्ष जनता के बीच रहकर सेवा और संवाद के माध्यम से होती है। डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम होनी चाहिए। पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल और जिला स्तर तक बेहतर समन्वय के साथ समाज के सभी वर्गों से निरंतर संपर्क बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ‘सेवा, संगठन और संपर्क’ को अपनी कार्यशैली का आधार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने गोड्डा जिला भाजपा संगठन की गतिविधियों की सराहना करते हुए जिला अध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती के नेतृत्व की प्रशंसा की।

भाजपा की मजबूती उन्होंने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता से जिले में कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्होंने एकजुटता के साथ जनता के बीच सक्रिय रहने पर गोड्डा में भाजपा की मजबूती का विश्वास जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास, आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाओं, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी।