बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार चंद्रवंशी समाज की बैठक में हुए शामिल

स्वागत के दौरान लोगों ने डॉ. प्रेम कुमार के साथ मुलाकात कर सामाजिक विषयों पर चर्चा की। निजी होटल में आयोजित बैठक में चंद्रवंशी समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। समाज के लोगों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों से जोड़ने तथा समाज के जरूरतमंद परिवारों के लिए सामूहिक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा की। बैठक में सामाजिक एकता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसी भी समाज की मजबूती उसकी एकजुटता और संगठनात्मक क्षमता पर निर्भर करती है। ऐसे में समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर सामाजिक हितों के लिए काम करने की जरूरत है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी को समाज की गतिविधियों से जोड़ने और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कही गई। डॉ. प्रेम कुमार ने भी समाज के लोगों के साथ बैठक में विभिन्न विषयों पर संवाद किया। उन्होंने सामाजिक संगठन की भूमिका और समाज के विकास में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर चर्चा की। बैठक में मौजूद लोगों ने उनके अनुभवों और विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के गोड्डा आगमन की जानकारी मिलते ही चंद्रवंशी समाज के लोगों में उत्साह का माहौल रहा। होटल परिसर में समाज के कई लोग एकत्रित हुए। नगर परिषद अध्यक्ष सुशील रमानी और समाजसेवी मुकेश रमानी द्वारा बुके देकर किए गए स्वागत के दौरान मौजूद लोगों ने डॉ. प्रेम कुमार का अभिनंदन किया। बैठक को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन सामाजिक संवाद को मजबूत करने के साथ-साथ समाज की समस्याओं और आवश्यकताओं को सामने रखने का अवसर प्रदान करते हैं। बैठक में सामाजिक हित से जुड़े कई विषयों पर विचार साझा किए गए और भविष्य में संगठन को और सक्रिय बनाने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया गया। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की इस बैठक को समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में संगठन के विस्तार, समाज के लोगों के बीच बेहतर समन्वय तथा सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही समाज के युवाओं और नई पीढ़ी को संगठन से जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।