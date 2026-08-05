डॉ.प्रीति को मिली पीएचडी की उपाधि
चम्पावत की डॉ. प्रीति भट्ट ने जंतु विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। उनका शोध गारा गोटायल मछली के संरक्षण और प्रजनन विज्ञान पर केंद्रित था। डॉ. भट्ट उद्यान विभाग में कार्यरत हैं और उनका उद्देश्य किसानों को बागवानी और मत्स्य पालन की वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है।
चम्पावत। खेतीखान निवासी डॉ. प्रीति भट्ट ने जंतु विज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। उन्होंने शोध कार्य गारा गोटायला गोटायला मछली के संरक्षण और प्रजनन विज्ञान पर किया है। डॉ.विपिन पाठक और डॉ.आरएस पटियाल के निर्देशन में पूरा किया। वर्तमान में डॉ. प्रीति भट्ट उद्यान विभाग में सेवा दे रही हैं। प्रीति ने बताया कि उनका लक्ष्य किसानों को बागवानी और मत्स्य पालन की वैज्ञानिक जानकारी देना है।
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