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डॉ.प्रीति को मिली पीएचडी की उपाधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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डॉ.प्रीति को मिली पीएचडी की उपाधि

योगेश जोशी, चम्पावत। खेतीखान निवासी डॉ. प्रीति भट्ट ने जंतु विज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। उन्होंने शोध कार्य गारा गोटायला गोटायला मछली के संरक्षण और प्रजनन विज्ञान पर किया है। डॉ.विपिन पाठक और डॉ.आरएस पटियाल के निर्देशन में पूरा किया। वर्तमान में डॉ. प्रीति भट्ट उद्यान विभाग में सेवा दे रही हैं। प्रीति ने बताया कि उनका लक्ष्य किसानों को बागवानी और मत्स्य पालन की वैज्ञानिक जानकारी देना है।

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