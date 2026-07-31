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मंदिर में चोरी महापाप, पापियों को दंड मिले : तोगड़िया

By Hindustan | Bureau
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मंदिर में चोरी महापाप, पापियों को दंड मिले : तोगड़िया

मंदिर में चोरी महापाप, पापियों को दंड मिले : तोगड़िया
मंदिर में चोरी महापाप, पापियों को दंड मिले : तोगड़िया

अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक डा.प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर में चोरी करोड़ों हिंदुओं को दुख और चिंता देने की घटना है। दोषियों को दंड मिलना ही चाहिए और फिर से चोरी न हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। मंदिर में चोरी महापाप है, पापियों को दंड मिलना जरूरी है। शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू राष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक डा.प्रवीण भाई तोगड़िया अपने संगठन के महामंत्री देवेश उपाध्याय की मां के अरिष्टी में शामिल होने नगर के डीएम रोड स्थित एक होटल में पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डा.प्रवीण तोगड़िया ने संसद परिसर में राम मंदिर चंदा मामले पर प्रदर्शन पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

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कहा कि संसद में क्या हुआ उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। डा. प्रवीण तोगड़िया ने वंदे मातरम बिल पर ओवैसी की टिप्पणी पर कहा कि वंदे मातरम का भारत में सम्मान होना चाहिए, जो अपमान करे उसे दंड देना चाहिए। सरकार ने उचित कानून पास किया है। हम ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान में उसको कौन गिनता है। इस दौरान देवेश उपाध्याय, वीरपाल शर्मा आदि मौजूद रहे।

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