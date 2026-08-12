डॉक्टर प्रवीण राणा द्वारा संचारित गोमूत्र डेयरी प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में पहचान मिलने जा रहा है। सभी विकास कार्यालयों पर इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे देखा है और जैविक खेती को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है। यह मॉडल अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है।

बुलंदशहर के डॉ. प्रवीण के गोमूत्र डेरी प्रोजेक्ट को प्रदेश में मिलेगी पहचान

जिले के गांव नरसेना निवासी डॉक्टर प्रवीण राणा द्वारा एफपीओ के माध्यम से संचालित गोमूत्र डेयरी प्रोजेक्ट को अब पूरे प्रदेश में पहचान मिलेगी। प्रदेश के समस्त जनपदों में सभी खंड विकास कार्यालय पर डॉ प्रवीण राणा के गोमूत्र आधारित प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। इसकी पुष्टि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी लाल गुप्ता ने की है। गौरतलब है कि जनपद के स्याना क्षेत्र के गांव नरसेना निवासी डॉक्टर प्रवीण राणा गांव में एफपीओ के माध्यम से गोमूत्र की डेरियां संचालित कर रहे हैं। क्षेत्र के करीब 15 गांव के 500 से ज्यादा किसान डेरी संचालन और मूत्र एकत्रीकरण का कार्य से जुड़े हैं। डॉ प्रवीण अपनी लैब में ग्रेविटी के अनुसार करीब 10 रुपए लीटर गोमूत्र खरीद कर उससे जैविक खाद, जैविक डीएपी ब्रह्मास्त्र और जैविक कीटनाशक नेक्टर तैयार कर रहे हैं। किसान राजीव राणा ने बताया कि वह गोमूत्र बेचकर प्रतिमाह करीब दस हजार रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। अब जैविक खेती और गौ संवर्धन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट का मॉडल सीएम तक पहुंच गया है। डॉक्टर प्रवीण ने अपना मॉडल विगत दिनों बुलंदशहर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा और इसके बारे में बताया था। जिससे मुख्यमंत्री काफी प्रभावित हुए थे.

सीएम के सामने रखा था प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी लाल गुप्ता ने बताया कि नरसेना के डॉक्टर प्रवीण राणा लंबे समय से गोमूत्र और गौसंवर्धन, गौ आधारित खेती पर कार्य कर रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी इस पर विस्तृत चर्चा की है और इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने को लेकर योजना बनाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर गोमूत्र आधारित डॉक्टर प्रवीण के मॉडल को लागू किया जाएगा। इसके लिए बड़े स्तर से तैयारी शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि गोमूत्र आधारित इस प्रोजेक्ट को प्रदेश भर में लागू होने से सड़कों पर घूम रहे छुट्टा गौवंशों से तो निजात मिलेगी। जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा.

हिन्दुस्तान ने प्रकाशित किया था समाचार आपके प्रिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान ने डॉक्टर प्रवीण राणा द्वारा संचालित गोमूत्र डेरी और गोमूत्र आधारित जैविक खाद का समाचार 3 फरवरी 2026 को ' डॉ प्रवीण ने गाय के गोबर से बनाया जैविक खाद्य ब्रह्मास्त्र' नामक शीर्षक से प्रकाशित किया था। 17 दिसंबर 2024 को 'दूध की तर्ज पर गोमूत्र की डेरी संचालित कर रही महिलाएं', 14 जुलाई 2024 को 'बुलंदशहर की समितियों पर बिकेगा गोमूत्र से बना खाद' और 30 जून 2023 को ' मिनरल वाटर के दाम बिक रहा यहां गोमूत्र' नामक शीर्षक समाचार प्रकाशित किया था.

मध्य प्रदेश तक पहुंचा डॉ. प्रवीण का गोमूत्र मॉडल डॉ. प्रवीण ने बताया कि उनके गोमूत्र आधारित जैविक खाद और कीटनाशक को पहले ही जिले की समस्त सहकारी समितियों पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके लिए जिला प्रशासन का भी काफी सहयोग रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के दतिया में गोमूत्र आधारित जैविक कीटनाशक और नेक्टर पहुंचा जा रहा है। अब तक करीब 1800 लीटर कीटनाशक, फफूंदीनाशक ( नेक्टर ) मध्य प्रदेश पहुंचा जा चुका है।