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प्राचार्य डॉ. प्रसंजीत मुखर्जी का बेड़ो हुआ स्थानांतरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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गुमला के महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रसंजीत मुखर्जी का स्थानांतरण केसीबी कॉलेज बेड़ो कर दिया गया है। उन्होंने गुमला में उच्च शिक्षा और शोध गतिविधियों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कई शैक्षणिक कार्यक्रम और एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुए।

प्राचार्य डॉ. प्रसंजीत मुखर्जी का बेड़ो हुआ स्थानांतरण

गुमला। महिला महाविद्यालय गुमला के प्राचार्य डॉ. प्रसंजीत मुखर्जी का स्थानांतरण केसीबी कॉलेज बेड़ो कर दिया गया है। वनस्पति विज्ञान के शिक्षाविद् व शोधकर्ता डॉ. मुखर्जी ने गुमला में उच्च शिक्षा, शोध गतिविधियों और शैक्षणिक माहौल को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में महाविद्यालय में कई शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यार्थियों को शोध एवं नवाचार के लिए प्रेरित किया गया। इससे पूर्व वे केओ कॉलेज गुमला में वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। जहां उनके प्रयासों से एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन भी हुआ था।

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